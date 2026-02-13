Idoso é preso por assédio ao mostrar pênis para adolescente em Laguna Carapã

Um idoso, de 76 anos, foi preso em flagrante ao ser acusado de mostrar as partes íntimas para uma adolescente, de 13 anos, durante a manhã de quinta-feira (12), na cidade de Laguna Carapã.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, a vítima detalhou que estava caminhando na rua quando foi abordada pelo suspeito. Na sequência, o homem abriu o zíper da calça e mostrou os órgãos genitais para a menor.

Assustada, a menina saiu correndo. Ela detalhou para as autoridades que o assédio já teria ocorrido em outra oportunidade.

Diante da situação, as equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas, fazendo rondas na região até localizar o suspeito. Ele foi preso e encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) em Dourados, onde os fatos foram registrados como estupro de vulnerável.

