Idoso Ã© preso por atirar e ameaÃ§ar funcionÃ¡rio de fazenda em Terenos

Homem, de 66 anos, foi preso por ameaçar e fazer disparos em uma fazenda da cidade de Terenos, durante a noite de quinta-feira (28).

Conforme o boletim de ocorrência, o autor estava bêbado e armado com um rife, fazendo disparos aleatórios enquanto dizia que iria matar um funcionário da propriedade. A vítima, que mora no local com os filhos de 5, 8 e 12 anos, acionou a Polícia Militar para ir até o local, indicando onde o idos estaria.

Os policiais então foram até um barracão, próximo ao imóvel, encontrando o autor sentado em uma cadeira no interior do local, no meio do escuro, com o rifle do lado. As munições, que seriam usadas por ele, estavam em um cômodo próximo.

Ao ser abordado, o idoso apresentava falas desconexas e estava bastante agressivo. O homem acabou sendo preso em flagrante, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do município, onde o caso foi registrado como ameaça, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo.

