Idoso Ã© preso por 'balanÃ§ar a pingola' para rapaz em banheiro de shopping de Dourados

Um idosos, de 69 anos, foi preso por importunação sexual dentro do banheiro de um shopping localizado na Vila Industrial, em Dourados, durante o começo da noite de terça-feira (5).

Conforme o registro policial, a vítima teria entrado no banheiro do local por volta das 18h30. Ao sair de um dos gabinetes, avistou o idoso ‘balangando a pingola’ em sua direção.

Assustado, ele acionou a segurança do shopping, que fez a contenção do idoso até a chegada da Polícia Militar no estabelecimento. Os dois foram levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da cidade.

Na unidade policial, o idoso teria alegado que a situação não passou de um mal entendido. Depois de negar os fatos, ele disse estar apenas urinando e ter se virado com o órgão genital na mão, sendo mal interpretado pelo rapaz.

O caso foi registrado como importunação sexual.

