Idoso é preso por bater e ameaçar matar a própria mãe em Ponta Porã

Um idoso, de 61 anos, foi preso depois de bater e ameaçar matar a própria mãe, de 81 anos, durante a noite de quinta-feira (10), no Distrito de Itamarati, em Ponta Porã.

Conforme as informações policiais, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de lesão corporal. Ao chegar no endereço indicado, encontraram a vítima visivelmente abalada, relatando que ameaça de morte sofrida na própria residência, localizada no assentamento MST Grupo 8.

Ela detalhou que o filho é dependente do álcool e apresenta comportamentos agressivos quando sob efeito da substância. Um vizinho, que também compareceu ao posto policial, testemunhou o ocorrido e confirmou os relatos da idosa.

Diante da denúncia, a equipe da Polícia Militar se deslocou até o local indicado e realizou o contato com o suspeito. Ele negou ter feito qualquer ameaça, mas demonstrou cooperação e aceitou acompanhar os policiais até a Delegacia de Atendimento à Mulher em Ponta Porã, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

De acordo com informações da própria vítima, ela vive no local com dois filhos, sendo o outro de 52 anos, que possui problemas psiquiátricos, mas que nunca apresentou comportamento agressivo.

Tanto a vítima quanto o autor foram encaminhados à delegacia para registro da ocorrência e encaminhamentos legais.

