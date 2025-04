Idoso é preso por bater na namorada durante briga em Maracaju

Um idoso, de 61 anos, foi preso depois de bater na namorada durante a noite de quinta-feira (17), no bairro Ilha Bela, em Maracaju.

Conforme as informações policiais, a mulher contou para a Polícia Militar que estava bebendo com o namorado quando começaram a discutir. Em determinado momento, ele passou a bater na vítima desferindo socos em seu corpo.

Por conta disso, ela acabou caindo no chão. Tentando se defender, ela agrediu o companheiro o deixando com ferimentos no pescoço, rosto e braços.

A filha da vítima acionou a Polícia Militar, que prendeu o autor e encaminhou os dois para a delegacia, onde o caso foi registrado como lesões corporais recíprocas, no âmbito da violência doméstica.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também