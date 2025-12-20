Idoso é preso por importunação sexual contra empresária em Inocência

Um homem de 61 anos foi detido na tarde desta sexta-feira (19) em Inocência, após importunar sexualmente uma mulher de 22 anos no Centro da cidade.

Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar estava em deslocamento próximo ao Mercado Pascoal quando foi abordada por um homem que relatou o ocorrido. Ele contou que o suspeito teria importunado sua esposa dentro do estabelecimento comercial onde ela trabalha, e que não seria a primeira vez que tais condutas aconteciam.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava abalada emocionalmente e chorando no local. Inicialmente, o suspeito negou qualquer conduta ilícita, alegando que apenas havia feito um elogio.

Posteriormente, ele admitiu ter chamado a vítima de forma desrespeitosa, tocando seus cabelos e braços, e confirmou que esta seria a terceira vez que tentou se aproximar da mulher, mesmo após ela deixar claro que não desejava qualquer envolvimento.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi registrada a ocorrência por importunação sexual. A Polícia Militar destacou que continuará acompanhando o caso.

