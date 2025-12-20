Menu
Menu Busca sábado, 20 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Polícia

Idoso é preso por importunação sexual contra empresária em Inocência

A Polícia Militar foi acionada para atender o caso enquanto fazia rondas na região

20 dezembro 2025 - 12h31Brenda Assis
Delegacia de Polícia Civil de InocênciaDelegacia de Polícia Civil de Inocência   (Divulgação/PCMS)

Um homem de 61 anos foi detido na tarde desta sexta-feira (19) em Inocência, após importunar sexualmente uma mulher de 22 anos no Centro da cidade.

Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar estava em deslocamento próximo ao Mercado Pascoal quando foi abordada por um homem que relatou o ocorrido. Ele contou que o suspeito teria importunado sua esposa dentro do estabelecimento comercial onde ela trabalha, e que não seria a primeira vez que tais condutas aconteciam.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava abalada emocionalmente e chorando no local. Inicialmente, o suspeito negou qualquer conduta ilícita, alegando que apenas havia feito um elogio.

Posteriormente, ele admitiu ter chamado a vítima de forma desrespeitosa, tocando seus cabelos e braços, e confirmou que esta seria a terceira vez que tentou se aproximar da mulher, mesmo após ela deixar claro que não desejava qualquer envolvimento.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi registrada a ocorrência por importunação sexual. A Polícia Militar destacou que continuará acompanhando o caso.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Paraguaio tenta furtar roupas em loja de shopping e acaba preso em Campo Grande
O acidente aconteceu na noite de ontem
Polícia
Cinco pessoas morrem após colisão entre caminhão e van no Rio Grande do Sul
Líder de organização criminosa, 'Grego' é preso em MS
Polícia
Líder de organização criminosa, 'Grego' é preso em MS
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Ladrão invade casa após tocar campainha e furta chaves no Vilas Boas
Policial militar achou que briga de casal era roubo e matou paraguaio a tiros em Ponta Porã
Polícia
Policial militar achou que briga de casal era roubo e matou paraguaio a tiros em Ponta Porã
Homem é obrigado a percorrer 10 km de motocicleta durante assalto em Nova Andradina
Polícia
Homem é obrigado a percorrer 10 km de motocicleta durante assalto em Nova Andradina
Homem morre ao cair e sofrer mal súbito em terreno baldio de Campo Grande
Polícia
Homem morre ao cair e sofrer mal súbito em terreno baldio de Campo Grande
O caso começou com uma briga
Polícia
Jovem é levado para Santa Casa após ser esfaqueado em Campo Grande
1ª DEAM - Casa da Mulher Brasileira -
Polícia
Mulher atira e tenta matar o marido ao ser agredida durante briga em Campo Grande
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Pedestre é socorrido em estado grave ao ser atropelado na Marechal Rondon

Mais Lidas

Mulher jogou a encomenda por cima do portão
Cidade
VÍDEO: 'Um absurdo', diz mulher ao ver entrega sendo jogada por cima do portão na Capital
Dos ouvidos, 79% desaprovam a admistração da atual prefeita
Política
Pesquisa mostra Adriane como pior prefeita das capitais do Brasil
Terminal -
Cidade
Funcionário paga a conta do transporte durante a greve? Entenda
Viatura da PMMS -
Polícia
Homem é ameaçado de morte após cantar esposa de policial: 'vou passar com a viatura por cima dele'