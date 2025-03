Idoso Ã© preso por maus-tratos aos animais em chÃ¡cara de Campo Grande

Um idoso, de 73 anos, foi preso em flagrante por maus-tratos contra os animais durante a manhã desta sexta-feira (21), em chácara no Jardim Santa Luzia, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, as equipes da DECAT (Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Ambientais e Atendimento ao Turista) recebeu uma denúncia e realizou diligências no local. Ao chegar, os policiais encontraram uma cadela sem raça definida, de pelagem preta, que se encontrava em nítidas condições de maus-tratos.

O animal estava amarrado a uma árvore, com a pele toda descamando, feridas espalhadas pelo corpo, apresentando magreza e miíases na região traseira. Havia uma vasilha com água insalubre próximo do cão, e não foi visualizada vasilha de alimento no local.

O preso contou aos policiais que morava em local, mas ia com frequência à chácara e que estava dando ao animal os cuidados que ele entendia necessários, apesar de o cão estar visivelmente muito doente e de nunca o ter levado a uma consulta médico veterinária, de estar amarrado e não possuir água limpa para consumo.

Diante dos fatos, foi determinada sua prisão em flagrante pelo delito de maus tratos a animais, qualificado por se tratar de cão.

