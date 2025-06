Idoso é resgatado de avião em aldeia de Corumbá

Um idoso, de 76 anos, foi resgatado na tarde de quarta-feira (18) por uma aeronave do Grupamento de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros na Aldeia Uberaba, da etnia Guató, localizada a cerca de 350 quilômetros da área urbana de Corumbá, região de difícil acesso em Porto Índio.

Conforme as informações divulgadas pela guarnição, o idoso apresentava dificuldades respiratórias, encontrava-se bastante debilitado e com perda de peso. Uma médica da corporação realizou os primeiros atendimentos ainda no local.

Após os procedimentos iniciais, o paciente foi transportado até Corumbá pela aeronave do CBMMS. O pouso no Aeroporto Internacional ocorreu por volta das 17h15.

Em seguida, ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro pela Unidade de Resgate do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM).

