Idoso é resgatado de barco após sentir fortes dores pelo corpo no Pantanal

Um homem, 70 anos, precisou ser resgatado de barco pelas equipes do Corpo de Bombeiros após passar dias reclamando de espasmos musculares involuntário e dores pelo corpo. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (16), no Pantanal de Corumbá.

Conforme as informações divulgadas pelas equipes do 3° Grupamento do CBMS, as equipes foram acionadas por volta das 15h30. Ao chegar no endereço indicado, encontraram o idoso bastante debilitado, relatando que as dores evoluíram nos últimos 5 dias.

Consciente e orientado, ele foi resgatado e levado até a cidade de Corumbá, descendo na Prainha do Porto Geral.

Diante da situação, ele acabou sendo encaminhado para o Pronto Socorro Municipal para cuidados médicos.

