Idoso é roubado por três homens encapuzados

Na noite de quarta-feira por volta das 23h30 um idoso de 60 anos foi rendido e roubado por três bandidos encapuzados, próximo a pista de pouso do aeroporto de Aquidauana.

O crime aconteceu quando o idoso chegava em casa e três indivíduos que estava com o rosto coberto, dois deles com camisetas e um com uma "touca ninja" anunciaram o assalto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada na manhã desta quinta-feira (3) para poder investigar o caso, os autores estavam armados e levaram R$ 2.200, três celulares e um relógio de pulso. Foram feitas buscas na região, mas até o momento os assaltantes não foram encontrados.

O caso foi registrado na DP de Aquidauana e os policiais seguem com as investigações.

