Idoso é socorrido após ser atropelado por moto em Corumbá

Um idoso, de 73 anos, foi atropelado por uma moto durante a hora do almoço de segunda-feira (7), no cruzamento das ruas Ricardo Franco e Cáceres e Barão Melgaço, localizado em Corumbá.

As equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas por volta das 12h30 para atender o caso.

Ao chegar no endereço indicado, encontraram o idoso caído no chão, consciente e desorientado, apresentando um hematoma na testa, hemorragia no rosto, suspeita de fratura no braço esquerdo e uma fratura exposta na perna esquerda.

Enquanto isso, o motociclista, de 52 anos, estava consciente e orientado. Ele apresentava apenas um corte no supercílio esquerdo e hemorragia no nariz.

Diante da situação, ambos foram socorridos e encaminhados ao pronto-socorro da cidade.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também