Polícia

Idoso é socorrido com queimaduras graves após vazamento de gás causar incêndio no Danúbio Azul

Ele teria carregado o objeto para fora do imóvel com a intenção de evitar mais danos

20 outubro 2025 - 17h24
Idoso, de 81 anos, ficou gravemente ferido durante um incêndio ocorrido na tarde desta segunda-feira (20), em uma casa da Rua Acrópole, localizada no Bairro Danúbio Azul, em Campo Grande.

Conforme as informações apuradas pela reportagem, ele mora sozinho no imóvel e hoje, ao ver que um vazamento no botijão de gás causou incêndio, ele pegou o objeto e saiu carregando-o até o quintal, para evitar algo pior.

Porém, por conta disso, ficou gravemente ferido e com várias queimaduras pelo corpo, principalmente na região do braço, peito e pescoço. Por conta das lesões, o idoso foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para uma unidade de saúde da região.

Os militares ainda precisaram eliminar os riscos e apagar completamente as chamas, que se espalharam pela cozinha e ficou destruída.

