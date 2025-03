Idoso Ã© socorrido de helicÃ³ptero apÃ³s ser picado por jararaca no Pantanal

Um idoso, de 64 anos, foi socorrido após ser picado no braço por uma cobra da espécie jararaca. O caso aconteceu durante a tarde de sábado (29), na região do Paiaguás, no Pantanal, em Corumbá.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Diário Corumbaense, depois de ser picado os familiares acionaram o socorro. Por ser uma região de difícil acesso, o Corpo de Bombeiros solicitou ajuda da equipe área da Marinha.

Ele então foi levado evado de helicóptero até o 6º Distrito Naval, em Ladário e, posteriormente, encaminhado pelos bombeiros até o Pronto-Socorro de Corumbá.

O estado de saúde do idoso não foi divulgado pelas autoridades.

