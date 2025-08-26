Idoso é socorrido em estado grave após ser atropelado por moto em Nova Andradina

Um motociclista, ainda não identificado, fugiu após atropelar um idoso de 67 anos durante a noite de segunda-feira (25), na Vila Beatriz, em Nova Andradina. A vítima foi socorrida em estado grave.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada junto com o Corpo de Bombeiros para atender o caso. Ao chegar, encontraram a vítima desacordada, com um traumatismo craniano grave.

Rapidamente, ele foi socorrido e levado para o Hospital Regional, onde recebeu atendimento médico especializado.

Testemunhas contaram que o motociclista tinha o porte físico mediano para robusto e estava com o rosto ensanguentado quando o acidente aconteceu.

Diante da situação, o caso foi registrado como omissão de socorro na Delegacia de Polícia Civil e será investigado.

