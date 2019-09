Idoso é torturado e tem pele arrancada por assaltantes

Um empresário de 75 anos, que não teve a identidade revelada, foi torturado durante um assalto em Ponta Porã nesse domingo (29).

Ele e a mulher, de 66 anos, também não identificada, foram rendidos dentro de casa por três homens armados, que após o crime fugiram com a caminhonete Hilux das vítimas.

De acordo com o site Porã News, o casal dormia quando foi surpreendido pelos bandidos, que pularam o muro da casa. A mulher foi trancada em um dos banheiros enquanto o marido ficou com os assaltantes.

Durante esse tempo ele ficou amarrado e foi espancado. Após a sessão de tortura os bandidos fugiram com a caminhonete da vítima, os celulares do casal e a carteira do empresário.

A vítima foi deixada com ferimentos graves no braço, que teve a pele arrancada e só foi socorrida depois que a mulher conseguiu escapar do banheiro e pedir ajuda para os filhos. Há ainda suspeita de que os autores passaram com o carro em cima dos braços da vítima.

O empresário foi levado para uma clínica particular do outro lado da fronteira, em Pedro Juan Caballero, onde permanece internado.

O caso será investigado pelo Setor de Investigação Geral (SIG) de Ponta Porã com o apoio da Divisão de Investigações Criminais de Casos Puníveis da Polícia Nacional do Paraguai em Pedro Juan Caballero.

Deixe seu Comentário

Leia Também