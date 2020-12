Idoso empresta a carteira para homem apoiar papel e é furtado no Tijuca

Um idoso de 72 anos, identificado como Nilo, foi vítima de furto na manhã desta terça-feira (8), na avenida Souto Maior, próximo ao mercado Francis no Tijuca.



De acordo com a ocorrência registrada na 6ª Delegacia de Polícia de Campo Grande, a vítima trafegava pela avenida quando foi abordado por um homem que estava de moto, e perguntou a vítima se ele trabalhava com tapeçaria, ao que Nilo respondeu que sim, foi quando o suspeito disse “empresta um pedaço de papel para que eu possa anotar meu endereço, pois tenho um trabalho pra você”.

O suspeito teria pedido também a carteira de Nilo para apoiar o papel para escrever, momento em que o idoso lhe entregou o objeto. Ao pegar a carteira da vítima o indivíduo pediu para que ele ficasse ali na rua parado lhe esperando que ele ja voltava, e em seguida saiu em alta velocidade com a moto levando a carteira e os documentos do idoso.

Ainda segundo o registro policial, não houve agressão, o indivíduo estava sozinho e não fez menção de estar armado e em nenhum momento mostrou arma.

A vítima alega que entregou a carteira para o autor acreditando que o mesmo iria apenas escrever seu endereço, foi quando o indivíduo aproveitou e fugiu.

