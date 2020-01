Idoso “esbarra” em bunda de mulher e a chama de macaca dentro do 87

Joubert dos Santos, 73 anos, foi acusado de injúria nesta quinta-feira (30) depois de esbarrar em uma mulher de 36 anos que terá a identidade preservada e a chamar de macaca. O fato aconteceu dentro do ônibus da linha 87, que liga os terminais Guaicurus e General Osório, em Campo Grande.

De acordo com o registro policial, a vítima estava dentro do coletivo quando o idoso entrou e, ao passar por ela, esbarrou em sua bunda e comentou: “Também, com essa bunda”. A mulher então retrucou o chamando de safado e tarado, momento em que os dois iniciaram uma discussão. Joubert teria dito por diversas vezes “sua macaca”, se referindo à mulher.

A confusão foi parar na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, onde o caso foi registrado como injúria.

