Idoso fere homem com foice para se defender de agressão

Aproximadamente às 14h30 de segunda-feira (25), policiais receberam uma ligação de que haveria uma pessoa ferida possivelmente por foice na rua EW-1 esquina com a rua Água Funda, no bairro Chácara dos Poderes. José Mendes da Silva Filho, de 72 anos, informou que havia sido agredido com um facão por Moacir Otazu de Souza, de 26 anos.

Moacir foi detido por populares e negou ter agredido José Mendes. O idoso disse não saber o motivo da agressão contra ele. De acordo com boletim de ocorrência, uma testemunha identificada por Laide Vieira Lopes disse que ouviu um pedido de socorro e ao sair de casa encontrou José Mendes vindo em sua direção e pediu que os vizinhos detivessem o autor.

Moacir foi encaminhado para a 3ª Delegacia de Polícia e José Mendes foi encaminhado para a Santa Casa para atendimento e segundo equipes do Corpo de Bombeiros, que estiveram no local, o idoso tinha um corte no braço mas não corria risco de morte. Moacir estava com lesão no antebraço esquerdo e mão esquerda.

