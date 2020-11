Idoso foge pelo milharal após tentar matar irmão com tiros de espingarda

Um idoso de 60 anos é procurado pela polícia de Ponta Porã/MS, depois que ele tentou matar a tiros de espingarda seu irmão de 63 anos, nesta quarta-feira (25). O autor conseguiu fugir em meio a uma plantação de milho.

O crime aconteceu por volta das 14h40 desta quarta (25), quando a vítima estava pastoreando seus bovinos em sua propriedade, foi quando acabou observando seu irmão de posse de uma espingarda, ele teria se agachado e fez um disparo contra ele. Neste momento ele montou em seu cavalo e foi embora e acionou à polícia.

Na delegacia, ele contou que há dias não falava com seu irmão até esta quarta (25) quando quase foi assassinado. Os policiais foram até a casa do autor e lá encontraram a espingarda usada no crime e cinco cápsulas deflagradas e 23 intactas.

O autor do disparo, percebeu a presença dos policiais e fugiu em meio a um matagal e não foi encontrado. Não se sabe os motivos para a desavença entre os irmãos.

