Idoso foi assassinado com pauladas na cabeça em obra no centro da Capital

Foi identificado como Assis Ari Lopes da Silva, de 73 anos, o idoso encontrado morto numa das áreas da obra abandonada do Centro de Belas Artes, no bairro Cabreúva, em Campo Grande, na noite deste sábado (5).

Ele teria sido morto com pauladas na cabeça. O boletim de ocorrência aponta que a vítima estava estirada no chão com marcas de pancadas na cabeça e sangue escorrido.

Assis Ari estava vestindo uma calça jeans marrom, camiseta preta de manga curta e calçando uma botina de couro.

A Polícia Militar esteve no local após ser acionada por uma testemunha que visualizou o corpo ao passar pela obra. O espaço foi preservado para o trabalho da Polícia Científica e da Polícia Civil.

O caso foi registrado como homicídio simples na delegacia de plantão.

