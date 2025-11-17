Menu
Polícia

Idoso mata homem com facada certeira e foge após briga em bar de Campo Grande

Suspeito fugiu do local antes da chegada das autoridades e cunhado, dono do estabelecimento, confirmou a versão

17 novembro 2025 - 07h10Luiz Vinicius
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa  

Josué Luciano da Rosa, de 68 anos, morreu após ser atingido por uma facada desferida por um idoso, de 72 anos, durante uma briga em um bar, na região do Parque Residencial União, em Campo Grande, neste domingo, dia 16 de novembro.

Ambos estavam consumindo bebida alcoólica no estabelecimento, quando houve o desentendimento e o suspeito atingiu a vítima com uma facada no úmero-clavicular esquerda.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima não teve sangramento massivo, porém, possivelmente houve hemorragia interna, o que agravou o quadro de saúde.

Quem socorreu Josué foi o cunhado do idoso que desferiu a facada. Ele encaminhou a vítima até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon, mas mesmo com todo atendimento possível, a vítima não resistiu e evoluiu a óbito.

O cunhado do suspeito ainda relatou para as autoridades que ele fugiu do local após o fato. Na residência do idoso ainda foram encontrados vestígios de sangue, coletados pela Polícia Científica.

O caso foi registrado como homicídio simples na delegacia de plantão.

