Polícia

Idoso morre 9 dias após cair dentro de casa e bater a cabeça em Sonora

Ele estava internado em estado grave na Santa Casa

25 setembro 2025 - 19h24Brenda Assis
Santa Casa da CapitalSanta Casa da Capital   (Foto: Reprodução)

João Gonçalves Pereira, de 88 anos, morreu dias após cair dentro da casa que morava no município de Sonora. Ele estava internado na Santa Casa de Campo Grande.

Conforme o registro policial, a neta do idoso detalhou que ele tinha Alzheimer e hipertensão. No dia 16 de setembro, ele caiu sozinho em casa, sendo socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Sonora.

Porém, devido a gravidade do caso precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande, onde ficou internado até falecer na manhã desta quinta-feira (25).

Consta no boletim de ocorrência, que a equipe médica do hospital constatou que ele tinha hemorragia subaracnóidea traumática, apresentando rebaixamento do nível de consciência, não respondendo mais aos tratamentos necessários.

O caso foi então registrados como morte decorrente de fato atípico e será investigado.

