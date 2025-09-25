Idoso morre 9 dias após cair dentro de casa e bater a cabeça em Sonora

João Gonçalves Pereira, de 88 anos, morreu dias após cair dentro da casa que morava no município de Sonora. Ele estava internado na Santa Casa de Campo Grande.

Conforme o registro policial, a neta do idoso detalhou que ele tinha Alzheimer e hipertensão. No dia 16 de setembro, ele caiu sozinho em casa, sendo socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Sonora.

Porém, devido a gravidade do caso precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande, onde ficou internado até falecer na manhã desta quinta-feira (25).

Consta no boletim de ocorrência, que a equipe médica do hospital constatou que ele tinha hemorragia subaracnóidea traumática, apresentando rebaixamento do nível de consciência, não respondendo mais aos tratamentos necessários.

O caso foi então registrados como morte decorrente de fato atípico e será investigado.

