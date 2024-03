Idoso morre afogado apÃ³s pescaria com familiares em Bataguassu

Isaac Estevam do Prado, de 67 anos, morreu afogado depois de um dia de lazer com a família no começo da noite de terça-feira (5), no Píer Turístico do Distrito de Nova Porto XV, localizado em Bataguassu.

Conforme as informações iniciais, ele teria passado a tarde pescando com os familiares no Lago da Usina Sergio Motta, construída no Rio Paraná. Logo na sequência, eles retornaram para o píer.

Depois de descer, uma corrente de vento empurrou a embarcação para dentro do lago. Neste momento, Isaac resolveu nadar até o barco para trazê-lo de volta à margem, onde seria amarrada.

O idoso nadou por cerca de 120 metros, antes de afundar no lago por volta das 18h30. O site Cenário MS informou que os familiares logo perceberam o sumiço da vítima, acionando de imediato o Corpo de Bombeiros.

No local, as equipes de resgate fizeram buscas por cerca de 1h30, até encontrar o corpo de Isaac submerso próximo ao local onde ele havia desaparecido.

Os mergulhadores tiveram apoio da Polícia Militar Ambiental (PMA), para realizar as buscas. Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas para ir até o local, fazendo os levantamentos iniciais sobre o caso.

