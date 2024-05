Idoso morre ao cair e bater a cabeça no chão em Campo Grande

Idoso, de 61 anos, foi encontrado morto na casa onde morava durante o começo da noite de segunda-feira (30), na Rua Rotterdam, região do bairro Rita Vieira, em Campo Grande. Ele estava sem aparecer na rua desde domingo, segundo os vizinhos.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como José Eduardo Cipolla De Carvalho. Depois que a Polícia Militar entrou no imóvel, encontrou o idoso caído no chão do quarto em uma poça seca de sangue.

De maneira preliminar, acredita-se que ele tenha caído no local e batido com a cabeça ao solo, mas essa dinâmica apenas a perícia poderá dizer. No imóvel, as equipes encontraram R$ 2.600,00 que estava na carteira da vítima junto com seus documentos e cartões de banco.

José Eduardo teria dois cachorros, onde vizinhos que ficaram sabendo da situação manifestaram a vontade de adotá-los. No entanto, os animais serão levados para o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

