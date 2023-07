Idoso morre ao engasgar com carne enquanto jantava na Capital

Francisco Genival De Oliveira, de 72 anos, morreu após engasgar com um pedaço de carne enquanto jantava com a esposa dentro de casa. O caso aconteceu na Rua Carnaubas, localizada no Núcleo Habitacional Buriti, em Campo Grande, na noite de ontem (28).

Conforme o boletim de ocorrência, ao ver que o marido estava engasgado, a esposa pediu socorro aos vizinhos. Um deles chegou ainda a ligar pra um amigo, que é militar do Corpo de Bombeiros, obtendo ajuda para realizar os primeiros socorros, até a chegada da guarnição.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou, deu continuidade ao atendimento, conseguindo retirar o pedaço de carne da garganta do idoso, mas nada pode ser feito. O idoso acabou tendo o óbito constatado às 20h48min.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.



