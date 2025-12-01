Idoso morre ao entrar em confronto com a PM em Guia Lopes da Laguna

Alindo Greco, de 75 anos, morreu após reagir abordagem da Polícia Militar em uma propriedade rural localizada em Guia Lopes da Laguna, na noite do último sábado (29).

Segundo o portal Jardim MS News, os policiais foram até o local onde Alindo trabalhava para dar cumprimento ao mandado de prisão e quando chegaram foram avisados de que ele poderia estar armado.

O idoso, ao ver a movimentação, fugiu para a área de mata e durante as buscas, o homem foi encontrado com uma faca, não obedecendo à ordem para se entregar. A equipe então efetuou um disparo que o atingiu. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu ao ferimento.

Ainda segundo o site, a advogada de Alindo comentou que ele estava com um mandado de prisão em aberto. Os dois teriam conversado ainda no sábado, sobre a possibilidade dele se entregar as autoridades.

O caso foi registrado e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também