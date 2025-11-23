Idoso morre ao lado de carro e polícia investiga homicídio em Campo Grande

Idoso, de 69 anos, foi encontrado sem vida próximo ao próprio veículo, no final da tarde deste sábado, dia 22, no Conjunto Residencial Estrela do Sul, em Campo Grande. A investigação é de um possível homicídio cometido contra a vítima.

Isso porque o neto, um policial federal, recebeu imagens em que mostram o avô se envolvendo em uma discussão com um casal e ao retornar para o carro e caindo, já sem vida.

Segundo consta no boletim de ocorrência, em uma das câmeras de segurança, o áudio captado mostra que o idoso acusa o casal de ter roubado algo de sua propriedade.

O vídeo apresentado pelo neto na delegacia ainda levanta a suspeita de uma possível agressão, que pode ter ocasionado a queda do idoso próximo ao veículo, sendo encontrado desacordado por populares. O casal em questão fugiu do local.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e chegou a realizar manobras de ressuscitação, porém, nada foi possível e a vítima morreu no local.

Na delegacia de plantão, o caso foi registrado como homicídio simples.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também