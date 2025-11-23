Menu
Polícia

Idoso morre ao lado de carro e polícia investiga homicídio em Campo Grande

Neto, que é policial federal, recebeu imagens em que a vítima se envolve em uma discussão

23 novembro 2025 - 08h11Luiz Vinicius
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Idoso, de 69 anos, foi encontrado sem vida próximo ao próprio veículo, no final da tarde deste sábado, dia 22, no Conjunto Residencial Estrela do Sul, em Campo Grande. A investigação é de um possível homicídio cometido contra a vítima.

Isso porque o neto, um policial federal, recebeu imagens em que mostram o avô se envolvendo em uma discussão com um casal e ao retornar para o carro e caindo, já sem vida.

Segundo consta no boletim de ocorrência, em uma das câmeras de segurança, o áudio captado mostra que o idoso acusa o casal de ter roubado algo de sua propriedade.

O vídeo apresentado pelo neto na delegacia ainda levanta a suspeita de uma possível agressão, que pode ter ocasionado a queda do idoso próximo ao veículo, sendo encontrado desacordado por populares. O casal em questão fugiu do local.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e chegou a realizar manobras de ressuscitação, porém, nada foi possível e a vítima morreu no local.

Na delegacia de plantão, o caso foi registrado como homicídio simples.

