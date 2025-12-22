Idoso morre ao ser atingido por moto da Guarda Municipal de Dourados

Wanderley Paulovich, de 72 anos, morreu na noite de sábado (20) em um hospital de Dourados, onde estava internado desde o último dia 15, após ser vítima de um atropelamento envolvendo uma motocicleta da Guarda Municipal.

De acordo com informações do site Dourados News, o acidente ocorreu na Avenida Joaquim Teixeira Alves. Wanderley havia estacionado o carro e ao tentar atravessar a via, foi atingido pela motocicleta conduzida por um guarda municipal de 37 anos, que estava em serviço no momento do acidente.

A vítima foi socorrida e levada ao hospital, onde permaneceu internada por cinco dias. Apesar dos esforços médicos, Wanderley não resistiu às complicações decorrentes do atropelamento e morreu.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente para esclarecer a dinâmica do ocorrido e definir eventuais responsabilidades, seguindo os protocolos legais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também