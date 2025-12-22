Menu
Idoso morre ao ser atingido por moto da Guarda Municipal de Dourados

A vítima passou 5 dias internada, mas não resistiu aos ferimentos causados no acidente

22 dezembro 2025 - 12h24Brenda Assis

Wanderley Paulovich, de 72 anos, morreu na noite de sábado (20) em um hospital de Dourados, onde estava internado desde o último dia 15, após ser vítima de um atropelamento envolvendo uma motocicleta da Guarda Municipal.

De acordo com informações do site Dourados News, o acidente ocorreu na Avenida Joaquim Teixeira Alves. Wanderley havia estacionado o carro e ao tentar atravessar a via, foi atingido pela motocicleta conduzida por um guarda municipal de 37 anos, que estava em serviço no momento do acidente.

A vítima foi socorrida e levada ao hospital, onde permaneceu internada por cinco dias. Apesar dos esforços médicos, Wanderley não resistiu às complicações decorrentes do atropelamento e morreu.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente para esclarecer a dinâmica do ocorrido e definir eventuais responsabilidades, seguindo os protocolos legais.

