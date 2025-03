Idoso morre ao ser atropelado por carro na MS-386, em Amambai

Antônio Viana, de 60 anos, morreu ao ser atropelado durante a noite de sábado (29), na rodovia MS-386, no município de Amambai. O condutor do veículo que causou o acidente, fugiu sem prestar socorro a vítima.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site A Gazeta News, a vítima estava andando com um amigo pela rodovia após o serviço, em uma propriedade rural da região, quando foi atingido por um veículo Volkswagen Gol.

Depois de atropelar Antônio, o motorista fugiu do local sem prestar socorro à vítima. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar no local pode apenas constatar o óbito do idoso.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, para tentar localizar o motorista do carro.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também