Idoso morre ao ser atropelado por trator em fazenda de Maracaju

Idoso, de 64 anos, morreu ao ser atropelado por um tratador em uma fazenda de Maracaju. Ele faleceu na Santa Casa de Campo Grande durante o domingo (31), mas o acidente aconteceu na sexta-feira (29).

Conforme o boletim de ocorrência, a vitima estava visitando amigos na propriedade rural e se ofereceu para ajudar os operadores de máquinas agrícolas, que estavam trabalhando no local, uma vez que já havia trabalhado no local.

No entanto, ao auxiliar uma manobra, ele acabou sendo atingido pelo trator. O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo o idoso e o encaminhando até o hospital da cidade de Maracaju.

Devido a gravidade do seu estado de saúde, ele precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande com urgência, onde ficou internado até falecer na tarde de domingo.

Ainda segundo o registo policial, a família sabe que o acidente foi uma fatalidade, já que o idoso não possuía qualquer tipo de vínculo empregatício com a fazenda.

O caso foi então registrado como homicídio culposo na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

