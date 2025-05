Idoso morre ao sofrer mal súbito enquanto dirigia em Três Lagoas

Ovídio Barbosa Galves, de 64 anos, foi encontrado morto durante a manhã desta quinta-feira (8), dentro de um carro ligado, no cruzamento das avenidas Antônio Trajano e Rosário Congro, em frente à Praça Ramez Tebet, no centro de Três Lagoas.

Conforme informações do site Radio Caçula, o veículo ainda estava com o motor funcionando no momento em que a Polícia Militar chegou ao local. A presença do carro parado em meio à via chamou a atenção de pedestres e motoristas que passavam pela região.

A suspeita inicial é de que o idoso, que costumava circular diariamente pelo local, tenha sofrido um mal súbito enquanto dirigia. Não foram encontrados sinais aparentes de violência.

A via foi parcialmente interditada para o trabalho da perícia técnica, que irá auxiliar nas investigações sobre a causa da morte.

