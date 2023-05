Idoso morre ao tentar acessar rodovia e ser atingido por carro em MS

Um homem, identificado apenas como Valdivino de aproximadamente 60 anos, morreu após o um carro atingir o Volkswagen Gol em que estava durante a manhã desta quarta-feira (17), na MS-164, em Ponta Porã. A colisão foi próxima ao assentamento Dorcelina Folador, o outro veículo chegou a capotar por conta da colisão.

Conforme o Ponta Porã News, a vítima estava saindo de uma estrada vicinal para acessar a rodovia quando foi atingido pelo outro veículo.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária foram até o local atender a ocorrência, no entanto, não existem informações sobre o estado de saúde das vítimas do outro carro envolvido no acidente.

Dois em menos de 24h – A rodovia registrou duas vítimas fatais em acidentes graves entre a noite de ontem e a manhã desta quarta.

A primeira foi a jovem Thayane Chales Antunes, de 26 anos, que morreu após o veículo em que ela estava colidir contra uma carreta. Uma colega que estava com ela acabou sendo socorrida em estado gravíssimo para o hospital da região.

