Idoso morre após acidente com sua motocicleta na MS-345 em Aquidauana

O motociclista Plácido Malheiro Leite, de 65 anos, foi vítima fatal de um acidente no final da tarde de sábado (16), na MS-345, próximo à Aldeia Limão Verde, em Aquidauana.



Plácido foi encontrado pela equipe do Samu, caído à beira da MS-345, com sangramento no rosto, ouvido e dificuldades respiratórias.



Após atendimento no local e estabilização, durante o transporte para o pronto-socorro, Plácido sofreu uma parada cardiorrespiratória e passou por um procedimento de reanimação cardiopulmonar até chegar a Hospital de Aquidauana.



Ainda não se sabe as circunstâncias do acidente, não sendo claro se Plácido caiu sozinho da motocicleta ou foi atingido por outro veículo. Conforme o site local, A Princesinha News, naquele trecho, a MS-345, além dos muitos buracos, carece de iluminação, tornando a visibilidade ainda mais desafiadora



Plácido, residente da Aldeia Limão Verde, a 20 quilômetros da área urbana de Aquidauana, era uma figura querida. Amigos e familiares lamentam profundamente a perda trágica de Plácido.

