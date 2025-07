Idoso morre após atingir ciclomotor em carro de funerária na Avenida Ceará

O idoso Erasmo Feitosa Guilherme, de 67 anos, morreu em decorrência de um acidente de trânsito na noite deste sábado (19), no cruzamento da rua Pernambuco com a Avenida Ceará, região da Vila Célia, em Campo Grande.

Ele estava pilotando um ciclomotor na companhia de um garupa, de 37 anos, e estavam seguindo pela avenida, quando atingiram um veículo pertencente a uma funerária, que estava seguindo pela rua Pernambuco.

No boletim de ocorrência, o condutor do veículo, de 40 anos, afirmou que estava aguardando o semáforo do cruzamento abrir e quando teve o sinal verde para fazer a travessia, sentiu o impacto da motoneta na lateral do carro.

Erasmo não sobreviveu aos ferimentos e morreu no local. Já o garupa foi socorrido por uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para a Santa Casa.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local dos fatos.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também