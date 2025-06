Idoso morre após cair do telhado de casa em Naviraí

Edivaldo Christofeno, de 72 anos, morreu durante a tarde de sábado (31), após cair do telhado em Naviraí. Ele estava internado no Hospital da Vida desde o início do mês.

Conforme o registro policial, ele teria subido no telhado de casa para realizar um conserto. Porém, por volta de 12h15, ele acabou caindo.

No dia, ele foi socorrido e levado para o hospital da cidade. Mas ele precisou ser transferido para a cidade de Dourados. Ele então faleceu após 29 dias de internação.

O caso foi registrado na delegacia da cidade como morte a esclarecer, e será investigado.

