Idoso morre após cair e bater a cabeça no muro de casa em Campo Grande

Uma queda, que aparentemente é inofensiva, resultou na morte de um idoso, de 64 anos, durante a tarde de terça-feira (20), no Bairro Santa Fé, em Campo Grande. Ao cair, ele teria batido com a cabeça em um muro.

Consta no boletim de ocorrência que a vítima tinha uma doença degenerativa, por isso se locomovia com dificuldade. Na segunda-feira (19), ele pegou o andador para ‘dar uma volta’ no quintal, quando acabou se desequilibrando e caindo.

Durante a queda, o idoso chegou a bater com a cabeça no muro e apresentou mal estar. Diante da situação, os familiares levaram o idoso para a UPA Guaicurus onde recebeu o atendimento inicial até ser transferido para a Santa Casa.

No entanto, devido a lesão causada durante a queda, o idoso acabou falecendo no meio da tarde de terça-feira (20).

O caso foi registrado pela filha da vítima, como morte a esclarecer, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

