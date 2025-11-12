Idoso morre após cair enquanto coletava enfeites de natal em Campo Grande

Idoso, de 64 anos, morreu durante a noite desta terça-feira, horas após ter sofrido uma queda de aproximadamente 4 metros, enquanto coletava alguns enfeites de natal. O caso aconteceu em Campo Grande.

Ele estaria tentado alcançar os objetos em um sótão na própria residência, mas caiu e bateu a cabeça no chão.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a esposa da vítima é quem encontrou ele caído e com uma quantidade de sangue considerável ao redor do corpo.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou atendimento ainda no local, estabilizando e encaminhando o idoso para a Santa Casa, no entanto, horas deepois, ele não resistiu.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico.

