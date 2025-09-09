Idoso morre após cair no banheiro de casa em Campo Grande

Homem, de 85 anos, morreu 10 dias depois de cair no banheiro durante o banho. Ele morava no Bairro Jardim Parati, em Campo Grande e faleceu na segunda-feira (8).
Conforme o registro policial, o filho do idoso detalhou que chegou em casa na noite do dia 28 de agosto e notou que seu pai estava demorando demais no banho. Ao checar o que estava acontecendo, encontrou a vítima caída entre a pia e a porta.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo o idoso e o encaminhando para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moreninha, onde ficou internado até o dia 4 de setembro, antes de ser transferido para o Hospital Regional.
O homem então passou por mais exames, que constataram TCE (traumatismo crânio encefálico) grave. Diante da situação, ele precisou ser levado para a Santa Casa no dia seguinte, onde passou por cirurgia para drenar o coagulo sanguíneo no cérebro.
No entanto, ele acabou evoluindo para choque séptico de foco pulmonar e faleceu na segunda-feira (8).
O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.Reportar Erro