Menu
Menu Busca terça, 09 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Idoso morre após cair no banheiro de casa em Campo Grande

Ele foi achado pelo filho, caído entre a pia e a porta

09 setembro 2025 - 16h24Brenda Assis
Santa Casa de Campo GrandeSanta Casa de Campo Grande   (Divulgação)

Homem, de 85 anos, morreu 10 dias depois de cair no banheiro durante o banho. Ele morava no Bairro Jardim Parati, em Campo Grande e faleceu na segunda-feira (8).

Conforme o registro policial, o filho do idoso detalhou que chegou em casa na noite do dia 28 de agosto e notou que seu pai estava demorando demais no banho. Ao checar o que estava acontecendo, encontrou a vítima caída entre a pia e a porta.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo o idoso e o encaminhando para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moreninha, onde ficou internado até o dia 4 de setembro, antes de ser transferido para o Hospital Regional.

O homem então passou por mais exames, que constataram TCE (traumatismo crânio encefálico) grave. Diante da situação, ele precisou ser levado para a Santa Casa no dia seguinte, onde passou por cirurgia para drenar o coagulo sanguíneo no cérebro.

No entanto, ele acabou evoluindo para choque séptico de foco pulmonar e faleceu na segunda-feira (8).

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Cassilândia
Polícia
Mulher morre ao pedalar em trilha com o marido em Cassilândia
Argentino é baleado enquanto caminhava em rua de Dourados
Polícia
Argentino é baleado enquanto caminhava em rua de Dourados
Homem é baleado na canela ao tentar atacar PM com faca em Campo Grande
Polícia
Homem é baleado na canela ao tentar atacar PM com faca em Campo Grande
Motociclista foi atingido por tentar realizar uma conversão
Polícia
Motociclista que se acidentou na Tamandaré morre na Santa Casa
Mais um caso de estupro de vulnerável aconteceu em MS
Polícia
Professora de CEINF é investigada por suspeita de estuprar menina de 4 anos em Campo Grande
O confronto aconteceu no começo da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Denunciado por bater na esposa, homem ataca PM com faca e é morto no Nashiville
Luiz Gustavo da Silva Gonçalves -
Justiça
Juiz torna réu jovem acusado de matar padrasto a facadas em Campo Grande
Viatura PCMS -
Polícia
Caso de homicídio no bairro Vila Danúbio Azul é encerrado sem apontar autoria
Anderson morreu devido as graves ferimentos que sofreu
Justiça
Irmãos enfrentam júri por matar homem em espancamento no bairro Moreninhas
A Polícia Milita e a Perícia Técnica foram acionadas para atender o caso
Polícia
Fazendeiro encontra ossada humana em Maracaju

Mais Lidas

Ismael foi assassinado a facadas no centro de Campo Grande
Polícia
Mãe relembra último abraço de Ismael, assassinado na Capital: 'Disse te amo'
Foto: Reprodução/Redes sociais
Polícia
Mulher ameaça vizinha com pistola do marido policial e casal vai preso
JD1TV: Motociclista morre ao cair em buraco e bater em caminhão na Capital
Polícia
JD1TV: Motociclista morre ao cair em buraco e bater em caminhão na Capital
O confronto aconteceu no começo da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Denunciado por bater na esposa, homem ataca PM com faca e é morto no Nashiville