Idoso morre após caminhonete bater em anta e capotar em rodovia de MS

Um idoso, identificado como José Augusto Croneis, de 65 anos, morreu após uma colisão entre uma caminhonete Toyota Hilux e uma anta, na manhã desta sexta-feira (5), na MS-040, entre Campo Grande e Santa Rita do Pardo. Outras três pessoas ficaram feridas no acidente.

Conforme apurado pelo JD1 Notícias, equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e do Corpo de Bombeiros foram até o local para atender a ocorrência.

Após colidir contra o animal, a caminhonete percorreu aproximadamente 200 metros sem controle, capotando às margens da rodovia. A anta morreu as margens da pista, que ficou parcialmente interditada para o serviço das equipes de socorro.

