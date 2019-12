Idoso morre após incêndio em residência

Marya Eduarda Lobo, com informações do Dourados News

Alexandre Almeida, 75 anos, morreu no início da madrugada desta quarta-feira (25), na aldeia Bororó, em Dourados. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para apagar um incêndio.

Chegando no local informado, encontraram Alexandre deitado no chão em frente à casa já morto e com marcas de queimadura pelo corpo.

De acordo com informações, por volta de 1h da manhã, familiares da vítima perceberam que estava saindo fumaça da casa, onde Alexandre morava sozinho.

O neto do idoso foi até a casa, arrombou a porta que estava trancada e retirou o avô ainda com vida da residência. Porém, minutos depois acabou não resistindo e morreu.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Dourados, e as causas da morte serão apuradas.

