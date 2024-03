Idoso morre apÃ³s levar choque ao verificar falta de energia no UniversitÃ¡rio

Idoso, de 60 anos, que não teve a identificação revelada, morreu na madrugada desta segunda-feira (4) após receber uma descarga elétrica enquanto tentava verificar a falta de energia na residência, no bairro Universitário, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a filha relatou na delegacia que seu pai subiu em uma escada junto ao padrão de energia e ao receber o choque, caiu em cima de uma grade pontiaguda.

Devido ao acidente, o Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima para a Santa Casa. O idoso deu entrada com trauma na panturrilha direita com laceração muscular.

No decorrer das horas de internação, houve evolução com oscilação do nível de consciência, palidez, sudorese, apresentando seguidas paradas cardiorrespiratórias, não resistindo e falecendo por volta das 1h10.

O caso foi registrado como morte a esclarecer.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também