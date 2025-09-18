Idoso morre após sofrer infarto e esposa denuncia omissão de socorro na Santa Casa

Elcio Pereira, de 69 anos, morreu no começo da noite desta quarta-feira (17), na Santa Casa de Campo Grande, após não resistir a uma parada cardiorrespiratória decorrente de um infarto. A esposa, no entanto, denunciou uma omissão de socorro por parte do hospital.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a esposa relatou que o marido sofreu um infarto ainda na residência onde moram e foi levado para atendimento médico na unidade hospitalar por ela e demais familiares.

No primeiro boletim de ocorrência, de morte natural, consta que Elcio foi atendido com manobras de reanimação por 57 minutos, porém, a equipe médica não teve sucesso em reverter o quadro, constatando o óbito da vítima.

Contudo, a esposa registrou um segundo boletim de ocorrência, relatando uma possível omissão de socorro, quando chegou no hospital. Ela destacou que foi até o guichê de atendimento e informou a emergência.

Porém, ela teria percebido que a atendente demonstrou "desinteresse no atendimento", mesmo sem estar realizando outro atendimento, onde foi informado pela funcionária que "não estavam realizando atendimento devido à greve dos servidores", orientando a esposa da vítima e a família a procurarem o pronto-socorro da instituição.

Com a recusa no atendimento, familiares levaram Elcio até o pronto-socorro, porém, como relatado mais acima pela reportagem, após vários minutos de tentativa de reanimação, o idoso não resistiu e acabou morrendo no hospital.

Como dito, o primeiro registro foi feito como morte natural e o segundo caso deve ser investigado como omissão de socorro, qualificada se resulta morte.

