Idoso morre após queda em hospital da Capital

Um homem de 67 anos morreu na tarde de sexta-feira (9) após cair de uma janela da Santa Casa, no Centro de Campo Grande. Ele estava internado havia cerca de um mês na unidade hospitalar e a morte foi constatada no local pela equipe médica.

De acordo com o boletim de ocorrência, funcionários do hospital relataram que o paciente estava em um leito no primeiro andar e, durante o horário de visitas, permaneceu sozinho no quarto. Em seguida, ele caiu pela janela. Profissionais tentaram prestar socorro, mas não houve sucesso.

Ainda conforme o registro, o homem fazia tratamento de saúde, usava marca-passo e tinha diagnóstico de câncer. Uma funcionária que trabalhava no térreo afirmou ter visto o momento da queda e acionado outros colaboradores da unidade.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol e será apurado.

Precisa de ajuda?

O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone 188, e-mail e chat 24 horas todos os dias.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também