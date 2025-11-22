Idoso morre após se engasgar durante refeição em Campo Grande

Idoso, de 74 anos, morreu durante a madrugada deste sábado, dia 22, após se engasgar na refeição com a família na própria residência, no Conjunto Residencial Recanto dos Rouxinois, em Campo Grande.
Os primeiros sinais de engasgo aconteceram por volta das 23h30, quando o filho tentou desengasgar o pai, mas percebeu que o idoso estava perdendo as forças e decidiu levá-lo até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, mas a vítima não resistiu.
Segundo consta no boletim de ocorrência, a morte foi constatada por volta das 00h45 deste sábado.
Ainda conforme o filho, o pai fazia o uso de algumas medicações para Alzheimer, e que ultimamente andava com algumas fraquezas musculares.
O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico.
