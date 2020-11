Idoso morre após ser atropelado ao atravessar a rua

O idoso Manoel Clemente Faria, de 85 anos, morreu após ser atropelado quando tentava atravessar a avenida Ângelo de Souza, distrito de Presidente Castelo, em Deodápolis, que fica a 260 km de Campo Grande. O motorista disse que foi atrapalhado por outro carro que seguia na pista, que acendeu a luz alta.

Conforme o boletim de ocorrência, o motorista contou que por volta das 19h15 trafegava na avenida principal do distrito, quando vinha outro veículo no sentido contrário, ele estava com luz alta, e com isso, ele relatou que não chegou a ver o idoso atravessando a pista.

Após perceber que bateu em uma pessoa, o motorista parou o carro para prestar socorro e então percebeu que aparentemente a vítima já estava sem vida. A polícia foi acionada e também a equipe do hospital da cidade, mas o idoso já estava sem vida.

A polícia verificou que o veículo do motorista se encontra em péssimo estado de conservação. De acordo com a polícia, além dos danos no farol esquerdo e para-brisa, devido ao acidente, também foi constatado que a luz baixa do veículo não acende, o botão de acionamento dos faróis está danificado e os vidros das portas não fecham.

