Idoso morre após ser encontrado caído no quarto de casa em Campo Grande

Um idoso de 86 anos morreu, durante a noite de sexta-feira (25), dias depois de cair em seu quarto e sofrer um traumatismo cranioencefálico grave em Campo Grande. Ele estava internado na Santa Casa.

Conforme o boletim de ocorrência, o filho da vítima detalhou que chegou em casa do serviço durante a manhã do dia 13 de julho e encontrou a porta do quarto do pai fechada. Por ainda estar cedo, ele não o incomodou, mas estranhou a demora horas depois.

Preocupado, já que não teve resposta ao bater na porta, ele olhou pela janela e avistou o genitor caído no chão. Diante da situação, arrombou a porta e o encontrou com um corte na cabeça, causado pela queda sofrida no cômodo. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, socorrendo o idoso e o encaminhando para a Santa Casa.

Por conta dos ferimentos, o homem ficou 12 dias internado no hospital. Porém, não resistiu e acabou falecendo durante a noite de ontem.

O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia Especializada de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como morte decorrente de fato atípico.

