Idoso morre após ser espancado

Joilson Francelino, com informações do Dourados News

Otávio Neves, 71 anos, morreu na noite de segunda-feira (16), depois de ter sido espancado em Itaporã, cidade onde residia.

Informações apontam que, logo após a agressão, ele foi levado para o hospital municipal da cidade e devido às gravidades, precisou ser transferido para o Hospital da Vida, em Dourados.

Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Ainda não há informações do autor do crime e nem o que teria motivado as agressões.

O caso é investigado.

