Idoso morre após série de “teimosia” às recomendações médicas

Saiba Mais Polícia “Maradona” flagra Skank em ônibus que seguia para Goiania

João Luiz Cote, 63 anos, morreu nas primeiras horas desta quinta-feira (1°), quase um ano depois de sofrer uma queda de bicicleta na cidade onde morava, Maracaju. O idoso estava internado na Santa Casa de Campo Grande.

De acordo com o registro policial, seu João sofreu a queda em novembro do ano passado e teve uma fratura no fêmur. Na época, ele foi submetido a cirurgia e implante de pino no fêmur, porém, a vítima não ficou de repouso e não fez o tratamento recomendado pelo médico.

No dia 16 de setembro deste ano, o idoso veio para a capital onde consultou com um médico ortopedista, na Santa Casa. O médico marcou uma cirurgia para colocar prótese e deixou a vítima internada no hospital. Após a cirurgia, novamente seu João insistiu em não respeitar as orientações médicas e teve complicações.

Ainda de acordo com o registro, o idoso teme agitação psicomotora, rebaixamento de nível de consciência, entre outros problemas que evoluiu para o óbito que foi registrado nesta madrugada. Seu João tinha antecedentes de tabagismo. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) – Centro.

Saiba Mais Polícia “Maradona” flagra Skank em ônibus que seguia para Goiania

Deixe seu Comentário

Leia Também