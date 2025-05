Idoso morre após ter 50% do corpo queimado em acidente com álcool em São Gabriel

Idoso, de 69 anos, que não teve a identificação revelada, morreu durante a sexta-feira (16), após ter mais de 50% do seu corpo queimado durante um acidente de trabalho em São Gabriel do Oeste. Ele estava internado na Santa Casa de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o filho do idoso explicou que ele estava manuseando uma garrafa pet com álcool para defumar e acender fogo, quando o líquido inflamou e explodiu. O caso aconteceu no dia 23 de abril.

A vítima teve várias partes do corpo atingido pela explosão e ficou com metade do corpo queimado, sendo socorrido por familiares. O homem chegou a ser internado no hospital da cidade, contudo, precisou ser transferido para Campo Grande.

Após todos esses dias internado, a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu nesta sexta.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também