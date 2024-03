Idoso morre apÃ³s ter queimaduras enquanto tentava pelar porco em Rio Negro

Idoso, de 68 anos, morreu na noite desta terça-feira (19) após não resistir as queimaduras de segundo grau que sofreu durante uma tentativa de pelagem de um porco na cidade de Rio Negro, a 148 quilômetros de Campo Grande. A data em que aconteceu o fato não foi divulgada.

Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, o filho da vítima esteve na delegacia para comunicar a situação e relatou que seu pai sofreu as queimaduras quando um galão com etanol acabou explodindo.

Quando ele foi trazido para a Santa Casa de Campo Grande, a equipe médica informou que a vítima teve 45% do corpo prejudicado com queimaduras de segunda grau.

Durante a internação, segundo relato do filho, o idoso sofreu um choque refratário e insuficiência renal aguda, não resistindo e falecendo no início da noite.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia de plantão.

